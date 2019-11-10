Кокшетау. 9 ноября. Kazakhstan Today - Более 80% госуслуг оказано в электронном виде с начала года в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

За 9 месяцев текущего года в Акмолинской области оказано 4 565 338 государственных услуг. Из них 3 791 299 в электронном виде - порядка 83% от всех оказанных услуг. 393 169 услуги предоставлены в бумажной форме, 380 870 - через госкорпорации, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.

Руководитель управления государственных услуг департамента Агентства РК по делам государственной службы Адильбек Мухамеджанов отметил, что за 9 месяцев 2019 года было проведено 59 проверок, из которых внепланово по обращениям 36 и 8 по поручению госорганов. По итогам было выявлено 55 фактов нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица.

Глава управления добавил, что на сегодня качество получаемых госуслуг, решающих повседневные запросы и нужды граждан, должно постоянно совершенствоваться, обновляться. В этой связи система портала электронного правительства "EGOV" с каждым годом улучшается и упрощается, что позволит гражданам одним кликом получить интересующие государственные услуги.

В целях активизации принципа "Услуга для населения" традиционным стало проведение акции "Ярмарка государственных услуг". Жители отдаленных населенных пунктов могут получить консультацию о получении госуслуг в востребованных сферах, подают заявки на получение услуг, а также проходят обучение навыкам работы на портале электронного правительства.

Уровень развития электронных государственных сервисов - важный показатель для страны в целом. Если раньше люди предпочитали ходить в ЦОН и ждать своей очереди, то сейчас граждане получают услуги не только самостоятельно через портал, но и успешно осваивают мобильное приложение mgov и телеграмм бот EgovKzBot.

Перед нами стоит огромная задача - программа "Цифровой Казахстан", и она должна быть реализована", - резюмировал Мухамеджанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства