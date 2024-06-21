80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками - Ашимбаев
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству РК принял закон "О государственных закупках".
Цель закона - повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, исключить чрезмерную регламентацию, автоматизировать и упростить процедуры закупок, создать единую платформу по закупкам.
В законе предусмотрены следующие новеллы:
- внедрение элементов общественного контроля;
- оптимизация и сокращение процедур закупок;
- внедрение элементов устойчивых государственных закупок;
- для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг - до 4000 МРП;
- договор комплексного строительства "под ключ", с установлением ответственности одного поставщика на всех этапах реализации проекта, начиная от проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства государственные закупки будут осуществляются по перечню товаров, работ, услуг в порядке и объемах, которые утверждаются уполномоченным органом;
- возможность заключения офтейк-контрактов способом из одного источника;
- усиление мер по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и лиц, связанных с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
- усиление ответственности поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших договорные обязательства;
- пересмотр порядка подачи жалобы и сроков их рассмотрения;
- приобретение товаров, работ, услуг из одного источника за счет денег, выделенных из резерва местного исполнительного органа, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей;
- сокращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ (услуг) субподрядчикам с 50 до 30% в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг.
Приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами способом из одного источника допускается только при наличии заключения антимонопольного органа", - уточнили в комитете сената.
Чтобы исключить затягивание процедур закупок, в законе усовершенствован механизм обжалования их итогов. Рассматривать жалобы будет непосредственно организатор закупок, а в случае обжалования в судебном порядке процедуры закупок не будут приостанавливать.
Спикер сената Маулен Ашимбаев на слушаниях заявил, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками.
Чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно", - заявил Ашимбаев.
В 2023 году установлено более 2,5 тысячи нарушений в сфере госзакупок. Государству возвращено 10 млрд тенге.