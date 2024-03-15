Нарушения в госзакупках: государству возвращено 10 млрд тенге

В 2023 году установлено более 2,5 тысячи нарушений в сфере госзакупок

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере госзакупок на всех стадиях - от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора, - В 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере госзакупок на всех стадиях - от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.





После проведенной проверки и выявленных нарушений в доход государства взыскано 10 млрд тенге.





В Таразе по конкурсу на реконструкцию тепломагистрали выявлено установление необоснованных требований к потенциальным поставщикам. В Акмолинской области отдельные районные акиматы без разработки проектной сметной документации намеревались приобрести блочно-модульные котельные. Незаконные конкурсы отменены и проведены в соответствии с требованиями законодательства", - рассказали в пресс-службе ведомства.





В этой же области спецпрокурорами расследовалось уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве наружных сетей электроснабжения ЖСК "Жайлау Сити" и МЖК "Курылтай".





В октябре прошлого года руководитель отдела строительства Целиноградского района и директор РГП на ПХВ "Енбек-Аршалы" приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно, директор ТОО "Астана ЭлектроСтройКомплект" - к 7 годам условно.





С целью установления системных проблем в указанной сфере в конце прошлого года в Министерстве финансов и местных исполнительных органах проведены проверки. Выявлены факты неоднозначного применения норм законодательства о госзакупках, длительного рассмотрения возражений на акты органов внутреннего государственного аудита и другие нарушения.





По итогам в правительство внесено представление. По акту надзора разработана дорожная карта, которой предусмотрены мероприятия по улучшению системы госзакупок, в том числе путем совершенствования законодательства", - добавили в Генпрокуратуре.



