АФМ заблокировало порядка 8,5 тысячи сайтов в рамках борьбы с интернет-мошенничеством

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу в этом году заблокировало порядка 8,5 тысячи интернет-ресурсов для противодействия таким формам мошенничества, как создание и руководство финансовыми пирамидами, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев.
В одни и те же ловушки вовлекаются доверчивые граждане не только нашей страны, но и Центральной Азии и Европы. Практика показывает, что даже образованные и работающие люди не защищены от угрозы быть обманутыми", - подчеркнул спикер.
По его словам, это связано с незнанием элементарных основ финансовой безопасности. Такие навыки надо прививать еще со школьной скамьи.
Перечень новых финансовых продуктов, в том числе в интернет-пространстве, ежегодно растет, а доступ к ним молодеет. Как вы знаете, у нас в стране дети уже с 10 лет могут пользоваться банковскими картами. Агентством по финансовому мониторингу уже сейчас усовершенствованы механизмы противодействия таким формам мошенничества, как создание и руководство финансовыми пирамидами. Чтобы нивелировать риски массового вовлечения средств вкладчиков в такие схемы, блокируются сайты и аккаунты соцсетей. Только в этом году заблокировано порядка 8,5 тысячи интернет-ресурсов", - отметил спикер.
По его словам, аналогичная превентивная работа продолжается и по другим видам финансовых и экономических правонарушений.