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АФМ заблокировало порядка 8,5 тысячи сайтов в рамках борьбы с интернет-мошенничеством

24.11.2022, 18:14 10951
АФМ заблокировало порядка 8,5 тысячи сайтов в рамках борьбы с интернет-мошенничеством
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу в этом году заблокировало порядка 8,5 тысячи интернет-ресурсов для противодействия таким формам мошенничества, как создание и руководство финансовыми пирамидами, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев.
 

В одни и те же ловушки вовлекаются доверчивые граждане не только нашей страны, но и Центральной Азии и Европы. Практика показывает, что даже образованные и работающие люди не защищены от угрозы быть обманутыми", - подчеркнул спикер.

 
По его словам, это связано с незнанием элементарных основ финансовой безопасности. Такие навыки надо прививать еще со школьной скамьи.
 

Перечень новых финансовых продуктов, в том числе в интернет-пространстве, ежегодно растет, а доступ к ним молодеет. Как вы знаете, у нас в стране дети уже с 10 лет могут пользоваться банковскими картами. Агентством по финансовому мониторингу уже сейчас усовершенствованы механизмы противодействия таким формам мошенничества, как создание и руководство финансовыми пирамидами. Чтобы нивелировать риски массового вовлечения средств вкладчиков в такие схемы, блокируются сайты и аккаунты соцсетей. Только в этом году заблокировано порядка 8,5 тысячи интернет-ресурсов", - отметил спикер.

 
По его словам, аналогичная превентивная работа продолжается и по другим видам финансовых и экономических правонарушений.
 

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Акимы больше не занимают должности в партии AMANAT

24.11.2022, 20:59 7726
Акимы больше не занимают должности в партии AMANAT
Фото: пресс-служба партии AMANAT
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В региональных и территориальных филиалах AMANAT состоялись партийные конференции, сообщает пресс-служба партии.
 
На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от занимаемой должности председателей филиалов.
 
Напомним, в марте в своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.
 
По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов AMANAT, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии.
 

Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", - подчеркнул исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов.

 

Президент подписал закон относительно обмена сведениями в ЕАЭС о продукции, не соответствующей техрегламентам

24.11.2022, 18:49 9891
Президент подписал закон относительно обмена сведениями в ЕАЭС о продукции, не соответствующей техрегламентам
Фото: Depositphotos
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Соглашение определяет принципы и подходы осуществления в государствах-членах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза в целях гармонизации законодательства государств-членов в указанной сфере.
 
В соответствии с документом, государственный контроль проводится органами государственного контроля государств-членов, уполномоченными в соответствии с законодательством государств-членов, на основе следующих принципов:
 
  • презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • гласность деятельности органов государственного контроля (надзора);
  • обеспечение защиты прав потребителей;
  • системность проведения государственного контроля (надзора);
  • профессионализм и компетентность должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
  • соблюдение прав и законных интересов проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • соблюдение законности при назначении и проведении мероприятий по государственному контролю (надзору), вынесении решений по их результатам;
  • независимость органов государственного контроля (надзора) от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей (в том числе потребителей);
  • недопустимость совмещения одним органом государства-члена полномочий по государственному контролю (надзору) с полномочиями по аккредитации, за исключением осуществления органом по аккредитации государства-члена контроля за деятельностью аккредитованных органов по оценке соответствия государств-членов (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров));
  • объективность и беспристрастность должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
  • государственное финансирование деятельности органов государственного контроля (надзора);
  • приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием (за исключением случаев, когда непринятие мер по выявлению и пресечению распространения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, может привести к причинению вреда жизни и (или) здоровью человека, жизни и (или) здоровью животных и растений, вреда окружающей среде);
  • оценка риска нарушения требований, установленных техническими регламентами Союза;
  • недопустимость проведения в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, установленных техническими регламентами Союза, несколькими органами государственного контроля (надзора) государства-члена.
 

Главы Минобороны Казахстана и Армении рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества

23.11.2022, 21:27 28741
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
По итогам мероприятия были подписаны документы, нацеленные на укрепление практического взаимодействия в рамках Организации, согласованы проекты документов для последующего рассмотрения главами государств на проходящем в Ереване саммите ОДКБ.
 
На полях заседания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Армении Суреном Папикяном. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего военного сотрудничества.
 

Мирзиёев поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений

23.11.2022, 16:13 34671
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Лидер Узбекистана подчеркнул, что за этот период были достигнуты значимые результаты и еще больше укрепились узы дружбы между нашими народами.
 

В последние годы наши связи динамично развиваются на принципах доверия, высокого уважения, взаимной поддержки и добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что налаженный открытый, конструктивный и активный диалог на высшем уровне, a также эффективные практические механизмы, регулирующие межгосударственные и межправительственные отношения, служат прочной основой для усиления нашего взаимовыгодного сотрудничества", - сообщается в телеграмме.

 
Шавкат Мирзиёев отметил, что дни культуры Узбекистана, которые проходят в Казахстане 21-23 ноября, укрепят дружеские отношения между братскими народами, имеющими общую историю, а также выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий выведет многосторонние отношения двух стран на новый уровень.
 

Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном закроют с 1 декабря

23.11.2022, 15:17 36686
Два пункта пропуска на границе с Узбекистаном закроют с 1 декабря
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 декабря 2022 года планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" и "Зангиота" на границе с Узбекистаном, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов
 
По его словам, в настоящее время перед пунктами пропуска на узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление автотранспортных средств.
 

В пиковые периоды эта цифра достигает 300 единиц. На китайской границе в связи с пандемией пропуск транспортных средств до сих пор ограничен, водители ожидают своей очереди неделями. Из-за устаревшего оборудования невозможно равномерно и ускоренно вести контроль возрастающего потока", - рассказал Слямов.

 
Он добавил, что узбекские коллеги также намерены модернизировать пункты пропуска на общей границе.
 
Всего в этом году Казахстан начал работы по 9 пропускным пунктам. Планируемые сроки реконструкции каждого объекта - 19 месяцев.
 

На текущее время начаты строительство автомобильного пункта пропуска "Достык - Алаколь" и техническое дооснащение железнодорожного пункта пропуска "Достык". С 1 декабря 2022 года по согласованию с узбекской стороной планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Капланбек" (РК) и "Зангиота" (РУ) с полным закрытием из-за густонаселенности и стесненности условий. Реконструкцию остальных пунктов пропуска планируется проводить без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируются в конце 2024 года", - сообщил спикер.

 
По его словам, реконструкция ориентирована на создание комфортных условий для граждан и гостей Казахстана при прохождении госграницы.
 

В пассажирских терминалах, а также на стоянке для водителей грузовых авто откроют кафетерии, санузлы, комнаты матери и ребенка. В рамках реализации проекта будет увеличение пропускной способности до 8 раз, с 1000 до 8400 ТС в сутки, сокращение времени с 2 часов до 25 минут и минимизация коррупционных рисков", - рассказал Слямов.

 

Когда пройдут парламентские выборы в Казахстане, сообщил Кошанов

23.11.2022, 15:03 37291
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов на сегодняшнем заседании нижней палаты сообщил, что выборы в законодательный орган республики запланированы на первую половину 2023 года.
 

Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года. По срокам надо дождаться, когда президент объявит", - сказал Кошанов, отвечая на вопрос о сроках проведения голосования.

 
Напомним, в день голосования Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. В то же время, по его словам, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. По словам Токаева, в конце года он сделает специальное заявление по срокам проведения парламентских выборов.

 

Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван

23.11.2022, 14:50 37876
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван.
 
В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдет в соответствии с заранее утвержденным планом работы ОДКБ, сообщает "БОРТ№1".

 

Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на урановом руднике в Кызылординской области

23.11.2022, 14:43 33676
Многочисленные нарушения промбезопасности выявлены на урановом руднике в Кызылординской области
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка, проведенная на предприятии ТОО "Байкен-U", которому принадлежит урановый рудник "Харасан-2", выявила около 50 нарушений промышленной безопасности, сообщает пресс-служба комитета.
 
Там подчеркнули, что основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка урана.
 

В ходе проверки обследованы: урановый рудник "Харасан-2", цех по переработке растворов, цех аффинажа, геотехнологическое поле, технологические линии и др. Выявлено 49 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ведомства.

 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, в том числе правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана.

Ранее в МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина, принадлежащей ТОО "АрселорМиттал Темиртау". Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство компании и руководящие инженерно-техническим составом шахты.  
 

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