Асет Иргалиев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

"Постановлением правительства РК Иргалиев Асет Арманович освобожден от должности вице-министра национальной экономики и распоряжением премьер-министра назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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