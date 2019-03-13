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Асет Иргалиев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК

12.03.2019, 14:16 7021
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В правительстве РК произведен ряд кадровых изменений, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
"Постановлением правительства РК Иргалиев Асет Арманович освобожден от должности вице-министра национальной экономики и распоряжением премьер-министра назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
Кроме того, Арман Евниев освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства и Берик Бейсенгалиев от должности вице-министра сельского хозяйства согласно поданным заявлениям.
 

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