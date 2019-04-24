Токаев подтвердил свободное владение государственным языком

Фото: election.gov.kz

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Лингвистическая комиссия по установлению свободного владения государственным языком приняла экзамен у кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, согласно статье 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Общественным объединением "Партия "Nur Otan", - проинформировала пресс-служба Центральной избирательной комиссии РК.

Сегодня же действующий президент успешно сдал экзамен и подтвердил свободное владение государственным языком, сообщил председатель комиссии Мырзатай Жолдасбеков.

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