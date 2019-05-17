Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана, поблагодарив главу Армении за участие в Астанинском экономическом форуме, остановился на актуальных вопросах двусторонних отношений.

"Наши страны связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Представители армянской диаспоры в Казахстане живут в согласии с другими этносами и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. У истоков нашего сотрудничества стоит Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Созданный на основе его идеи Евразийский экономический союз способствует укреплению нашего взаимодействия. Мы придерживаемся близких позиций в таких глобальных и региональных организациях, как ООН и ОДКБ", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Армен Саркисян высказался за укрепление экономических связей Казахстана и Армении.

Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций и в двустороннем формате. Уверен, что учреждение Международного финансового центра "Астана" будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул президент Армении.

Собеседники, отметив увеличение взаимного товарооборота в прошлом году на 30%, договорились в будущем расширять сотрудничество в этом направлении.

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