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Токаев назначил послов в четырех странах

18.05.2019, 15:15 6373
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в четырех странах, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Байжанов Ерлан Сапарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Мухаметали Нажмедин назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Султанате Оман.
 
Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индонезия.
 
Сартбаева Жанна Сабитовна назначена чрезвычайным и полномочным послом РК в Финляндской Республике.
 
Кроме того, указами главы государства Жумаханов Бекетжан Махатжанович освобожден от должности посла РК во Вьетнаме, от должности посла РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству. В свою очередь Мукаш Ержан Серикулы освобожден от должности посла РК в Султанате Оман.
 

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