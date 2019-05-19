Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в четырех странах, передает Kazakhstan Today.
Указом главы государства Байжанов Ерлан Сапарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, сообщила пресс-служба Акорды.
Мухаметали Нажмедин назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Султанате Оман.
Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индонезия.
Сартбаева Жанна Сабитовна назначена чрезвычайным и полномочным послом РК в Финляндской Республике.
Кроме того, указами главы государства Жумаханов Бекетжан Махатжанович освобожден от должности посла РК во Вьетнаме, от должности посла РК в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству. В свою очередь Мукаш Ержан Серикулы освобожден от должности посла РК в Султанате Оман.
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