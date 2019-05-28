Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза.





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