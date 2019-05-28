Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза.
Напомним, 29 мая 2019 года в Нур-Султане состоится Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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