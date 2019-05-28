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Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии

27.05.2019, 13:35 5158
Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.
 
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости углублять многоплановое взаимодействие стран-участниц союза. 

 

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