В ходе рабочей поездки в Северный Казахстан Шпекбаев самостоятельно оплатил расходы на проживание

Визит столичных чиновников для госслужащих регионов - дело хлопотное и нередко затратное. Нужно не только привести все в порядок, но и продумать культурный досуг дорогих гостей, разместить в лучшей гостинице, накормить вкуснейшим ужином, и в дорогу гостинцев собрать, чтобы от визита остались только положительные впечатления. А если регион этот на беду окажется курортным, то от гостей из центра не будет отбоя. И кошелек принимающих, и без того не особо большой, "худеет" как на диете. Так было всегда..." - сообщили в управлении профилактики коррупции Департамента АДГСПК по Северо-Казахстанской области.
Однако, как констатируют в управлении, "время не стоит на месте", и в обиход госслужащих вошло новое понятие - добропорядочность.
Инициатором, конечно, выступает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции во главе со своим председателем. Сейчас Алик Шпекбаев находится с рабочим визитом в Северо-Казахстанской области. Но визит чиновника столь высокого ранга для встречающей стороны не обременителен. Алик Жаткамбаевич на собственном примере показывает, что такое добропорядочность: самостоятельно оплачивает проживание в гостинице, свой завтрак, обед и ужин и уезжает ровно с таким же количеством багажа, с каким и приехал - его чемоданы не для подарков", - отметили в ведомстве.
В управлении надеются, что примеру главного антикоррупционера последуют и другие чиновники всех уровней, и визиты начальства перестанут приносить убытки госслужащим, а добропорядочность из красивого термина превратится в обыденную норму жизни каждого казахстанца.
Напомним, в апреле 2019 года в АДГСПК ввели пилотный режим рабочего времени - с 08.30 до 17.30 с часовым обеденным перерывом. В ведомстве отметили, что такой график позволит сотрудникам больше времени уделять саморазвитию и профессиональному совершенствованию.
Между тем глава агентства Алик Шпекбаев рассказал, что в ведомстве особое внимание уделяется постоянному повышению этичности и культивированию добропорядочности как госслужащих, так и всего населения. Он выразил надежду, что "со временем мы достигнем такого уровня, при котором не будет потребности в использовании закона "О противодействии коррупции".
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