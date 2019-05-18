Шпекбаев надеется достигнуть уровня госслужбы, при котором не нужен закон о борьбе с коррупцией

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев в рамках Астанинского экономического форума встретился с рядом международных экспертов - спикерами и участниками панельной сессии "Трансформационное лидерство в меняющемся мире", передает Kazakhstan Today.

Участниками встречи стали старший сотрудник по вопросам управления и государственной администрации отдела госучреждений и цифрового управления департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Гарегин Манукян, старший советник Министерства финансов Сингапура и старший научный сотрудник Колледжа государственной службы Сингапура Лим Су Хун, управляющий директор PEMANDU Rus LLC Датук Крис Тан, менеджер по инновациям и специальным инициативам Дипломатической академии Эмиратов Сепп Верхайен. Председатель АДГСПК проинформировал об основных направлениях деятельности госоргана, направленных на улучшение жизни населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мы особое внимание уделяем постоянному повышению этичности и культивированию добропорядочности как госслужащих, так и всего населения. Я думаю, что со временем мы достигнем такого уровня, при котором не будет потребности в использовании закона "О противодействии коррупции", - заявил Шпекбаев.

В свою очередь, Гарегин Манукян отметил, что каждому государству рекомендуется обращать особое внимание на борьбу с "тихой" коррупцией. По его словам, эта форма коррупции в своей совокупности наносит колоссальный вред. К процветанию такой формы коррупции приводит недостаточный уровень профессионализма госслужащих, предоставляющих госуслуги населению.

"Борьба с "тихой" коррупцией должна являться приоритетом. Гарант успешного противодействия ей - это вовлечение госслужащих и граждан", - сказал он.

Обсудив применение цифровых решений, направленных на повышение качества госуслуг в Казахстане, Манукян предложил презентовать интерактивную карту "Открытый бюджет" и мобильное приложение "Цифровой агент" для распространения казахстанского опыта в других странах. Кроме того, он положительно отметил работу Агентства по вовлечению всего общества в антикоррупционную работу

"Я честно считаю, что такое приложение нужно внедрять во всех странах, и я хочу, чтобы вы рассказали об этом на конференции ООН по цифровым технологиям", - подчеркнул он.

В свою очередь, Лим Су Хун отметила, что высокий уровень эффективности госаппарата способны обеспечить только хорошие кадры.

"В настоящее время государственная служба уже не просто регулятор, администратор. Госслужащие должны сопровождать процессы, ускорять их и помогать гражданам. Изменение подхода к работе меняет ценности. Мы должны мотивировать людей: правильные люди на правильных позициях", - подчеркнула она.

"Мы привлекаем людей с правильными ценностями, как и вы. Открытость, честность и транспарентность очень важны. Людей с такими ценностями необходимо ставить на руководящие должности. Я думаю, коррупцию искоренить невозможно, так как алчность и жадность всегда присущи отдельным представителям общества, но мы обязаны бороться с ней посредством воспитания, поощрения и жесткого наказания. Таким образом нужно зарабатывать репутацию и повышать доверие общества. Если общество будет счастливо, то вся страна будет развиваться", - сказала Лим Су Хун.

Кроме того, по информации пресс-службы, в рамках АЭФ Алик Шпекбаев встретился с директором Центра конкурентоспособности IMD Артуро Брисом.

Артуро Брис отметил, что Казахстан представляет собой один из наиболее интересных кейсов проведения реформ госуправления и противодействия коррупции. Он отметил 3 основных принципа: антикоррупционное законодательство и его практическая реализация, просвещение и обеспечение правопорядка.

"Мы видим усилия Казахстана в противодействии коррупции и понимаем, что требуется определенное время для ее максимальной минимизации. Я вижу старания Агентства в данном направлении. Отмечу, что в целом мы наблюдаем позитивные изменения в противодействии коррупции в вашей стране", - сказал он.

Поблагодарив эксперта за плодотворную дискуссию, Алик Шпекбаев подчеркнул, что Агентству крайне важно проводить подобные встречи, позволяющие участникам международного сообщества продолжать продуктивный диалог.

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