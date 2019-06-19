В соцсети выявили фейковый аккаунт, использующий имя главы государства

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента РК Берик Уали сообщил о появлении фейкового аккаунта в Инстаграм, использующего имя главы государства, передает Kazakhstan Today.

Ко мне очень часто обращаются с вопросами, принадлежит ли тот или иной аккаунт в социальных сетях главе государства. Сегодня был задан вопрос об аккаунте @elbasy-tokayev в Instagram. Хочу официально сообщить, что это фейковый аккаунт, который к Касым-Жомарту Кемелевичу не имеет никакого отношения. Поэтому распространяемая этим или другими фейковыми аккаунтами информация не является официальной", - написал Уали на свой странице в Facebook.

Он напомнил, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева имеются только два официальных аккаунта в социальных сетях. Еще в 2011 году на сервисе Twitter он зарегистрировал аккаунт @TokayevKZ, а с апреля 2019 года на платформе Instagram открыл аккаунт @tokayev_online.

Все остальные аккаунты в социальных сетях, использующие имя главы государства, являются фейковыми. В настоящее время мы работаем над получением официальной верификации аккаунтов президента от администраторов сервисов Twitter и Instagram", - заключил автор поста.

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