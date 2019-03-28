У Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в соцсетях - сенат

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - У Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в соцсетях, передает Kazakhstan Today.



"У председателя сената парламента Республики Казахстан Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах", - сообщила пресс-служба сената в связи с запросами СМИ.



При этом в палате отметили, что в случае создания аккаунтов главы сената они будут верифицированы и СМИ будут официально уведомлены об этом.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства