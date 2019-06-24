Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют внедрить информационную систему "Е-Шанырак", которая обеспечит прозрачность взаимодействия всех участников жилищных отношений, передает Kazakhstan Today.

В целях реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Одним из основных нововведений законопроекта является внедрение информационной системы жилищного фонда и ЖКХ с условным названием "Е-Шанырак".

Концептуальная архитектура этой системы объединяет личные кабинеты жильцов, управляющих компаний, субъектов естественных монополий, органов управления, местных исполнительных органов. Таким образом, "Е-Шанырак" обеспечит прозрачную деятельность органов управлений МЖД (многоэтажных жилых домов), жители смогут видеть отчетность по расходам и доходам; путем электронного голосования принимать решения по управлению и содержанию дома. Также смогут подавать электронную заявку (жалоба, сообщение) по обслуживанию дома и отслеживать его исполнение (обратная связь с жителями)", - сообщили в МИИР.

На площадке "Е-Шанырак" собственники квартир смогут голосовать при принятии какого-либо решения, получать сведения о поступлении и расходовании денежных средств, своевременно получать отчеты от органов управления и оценивать деятельность органа управления.

Органам управления объектом кондоминиума система позволит своевременно реагировать на все вопросы, жалобы и предложения жильцов, проводить электронное голосование без проведения общего собрания жильцов, размещать данные о поступлении и расходовании денежных средств , а также квартальные и итоговые отчеты, информировать жильцов о планируемых, проводимых и проведенных работах органа управления.

Государственные органы также могут проводить оценку деятельности органа управления МЖД в системе "Е-Шанырак", мониторить денежные поступления и расходы, информировать органы управления о планируемых мероприятиях, совещаниях, круглых столов, конференций и так далее", - отметили в ведомстве.

Напомним, 19 июня проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", разработанный МИИР для реформирования сферы ЖКХ одобрили в мажилисе . Поправки в закон находятся на рассмотрении в сенате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства