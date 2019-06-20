Мажилис во втором чтении одобрил поправки по вопросам ЖКХ

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили во втором чтении законодательные поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на введение новой модели управления жилищным фондом по принципу "один дом - одно объединение собственников имущества (ОСИ) - один счет". Определяется порядок регистрации многоквартирных жилых домов как объектов кондоминиума и регулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума, сообщает пресс-служба палаты.

Кроме того, определена компетенция местных исполнительных органов по обеспечению технического обследования существующих многоквартирных жилых домов, их регистрации и изготовлению идентификационных документов за счет средств местных бюджетов.

Депутатскими поправками, внесенными в ходе работы над законопроектом, конкретизировано, в частности, понятие "собрание собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного жилого дома" как высшего органа управления многоквартирным жилым домом. Определена компетенция собрания собственников квартир и нежилых помещений по принятию решений по управлению многоквартирным жилым домом, в том числе выбору формы управления многоквартирным жилым домом, избранию совета дома, ревизионной комиссии, привлечению управляющей компании, а также досрочному прекращению их полномочий.

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