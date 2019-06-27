В Казахстане увеличат объем строительства арендного жилья для малообеспеченных и молодежи

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане вдвое увеличат объем строительства арендного жилья для малообеспеченных и втрое - для работающей молодежи. Об этом сегодня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Важнейшей задачей правительства и Нацбанка станет расширение доступности жилья. С этой целью в два раза будут увеличены объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения, то есть до 20 тыс. квартир в год, и в три раза - для работающей молодежи, до 3 тыс. квартир в год", - сказал глава государства.

До конца текущего года более 300 тыс. безработных и самозанятых будут охвачены мерами содействия занятости, в том числе через краткосрочное профессиональное обучение в рамках программ "Бастау бизнес" и "Жас касіпкер". Большое внимание будет уделено стимулированию предпринимательской деятельности путем предоставления льготных кредитных средств и грантов для заинтересованных в открытии своего дела", - проинформировал Токаев.

Кроме того, по его словам, будут приняты действенные меры по активному вовлечению молодежи в производительную занятость. С 1 сентября на 30% увеличатся стипендии учащихся по рабочим специальностям с охватом 122,5 тыс. человек.

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