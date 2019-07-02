Руководитель Западного регионального филиала РГКП "Охотзоопром" подозревается в получении взятки

Уральск. 1 июля. Kazakhstan Today - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Западно-Казахстанской области выявлен факт получения взятки и.о. руководителя Западного регионального филиала РГКП "Охотзоопром", передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в получении взятки от своего подчиненного за неувольнение с работы в связи с совершением последним дорожно-транспортного происшествия на служебной автомашине. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом", - отметили в ведомстве.

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