Кызылорда. 28 июня. Kazakhstan Today - Руководитель госучреждения в Кызылорде получил взятку от подчиненного за трудоустройство его знакомого, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Кызылординской области выявлен факт получения взятки руководителем КГУ "Кызылординское государственное учреждение по охране лесов и животного мира". Он подозревается в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от работника КГУ за трудоустройство его знакомого", - сообщила пресс-служба АПК.

Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, заключили в ведомстве.

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