Замакима района и директора школы в Актюбинской области подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям МОН (ВИДЕО)

Актобе. 24 июня. Kazakhstan Today - Заместителя акима района и директора школы в Актюбинской области подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям Министерства образования и науки, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Антикоррупционной службы Актюбинской области выявлен факт подстрекательства к даче взятки заместителем акима Мугалжарского района и директором школы села Кандыагаш. Они подозреваются в подстрекательстве руководителей учреждений образования Мугалжарского района к даче взятки членам комиссии Министерства образования и науки в виде оплаты услуг по их питанию в ресторанах и проживанию в гостиницах в целях положительного решения вопроса о высокой оценке района по результатам ЕНТ", - сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы.





В частности, 20 июня 2019 года указанные лица получили от директора одной из школ 540 тыс. тенге, которые были собраны представителями семи учреждений образования города Эмбы.

В ведомстве отметили, что процессуальное задержание подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

Как сообщалось ранее, департаментом Национального бюро по Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста аппарата акима Жанакорганского района, который подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки акимов четырех сельских округов в общей сумме 375 тыс. тенге за общее покровительство в работе со стороны акима Жанакорганского района.

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