За последние две недели в системе местных исполнительных органов пресекли семь фактов взяточничества

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - За последние две недели Антикоррупционной службой в системе местных исполнительных органов пресечены семь фактов взяточничества, сообщила на брифинге официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает Kazakhstan Today.



В частности, департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Он подозревается в получении взятки в виде 10% отката в сумме 4 млн тенге от предпринимателя за признание победителем в конкурсе государственных закупок по текущему ремонту улиц города Алтая общей стоимостью 40,1 млн тенге. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания УП Усть-Каменогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.



Кроме этого, в Шымкенте департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя городского Управления земельных отношений и по контролю за исполнением и охраной земель, который получил часть взятки в сумме 200 тыс. тенге из ранее оговоренных 500 тыс. тенге от частного лица за утверждение землеустроительного проекта на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.



В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось, расследование продолжается.



Во взятке подозреваются и должностные лица Отдела земельных отношений акимата Костаная. Департамент Нацбюро по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении руководителя Отдела земельных отношений акимата Костаная и заведующего сектором оформления прав на земельные участки этого же отдела.



Они подозреваются в получении взятки в сумме 2,2 млн тенге за оформление дополнительного земельного участка в пользу товарищества.



В ведомстве пояснили, что в отношении руководителя отдела судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с полным признанием вины в отношении заведующего сектором оформления прав на земельные участки процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.



В Туркестанской области департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела государственных активов и закупа Байдибекского района и главного специалиста этого же отдела.



Они подозреваются в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от представителя ТОО в виде 10% отката от общей суммы в 3 млн тенге по договору госзакупок по охране административного здания акимата Байдибекского района.



В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось, расследование продолжается.



Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношении. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями путем предоставления без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в период с 2015 по 2016 годы в аренду земельных участков жителям области для строительства коммерческих объектов на основании фиктивных выписок из протокола комиссии. Кадастровая стоимость земельных участков составила свыше 22 млн тенге. Расследование продолжается.



Пресечена и преступная деятельность в аппарате акима Жанакорганского района Кызылординской области. Департаментом Национального бюро по региону проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста аппарата акима Жанакорганского района, который подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки акимов 4 сельских округов в общей сумме 375 тыс. тенге за общее покровительство в работе со стороны акима Жанакорганского района. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.



Также сообщается, что департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.



Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями путем незаконного перечисления на расчетный счет ТОО авансового платежа в размере 1,1 млрд тенге без проведения корректировки и прохождения государственной экспертизы по строительству областного противотуберкулёзного диспансера на 300 коек со стационарным зданием и вспомогательными помещениями комплекса в Актобе, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства. Расследование продолжается.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства