Замначальника Службы пробации Семея подозревают в получении взятки от осужденного

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Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Департаментом Агентства по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области выявлен факт получения взятки заместителем начальника службы пробации Семея, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки от осужденного за разрешение выезда из Семея и неприбытие на ежемесячные отметки в службу пробации. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, отмечается в сообщении.





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