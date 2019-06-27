Система Orphus

Замначальника Службы пробации Семея подозревают в получении взятки от осужденного

26.06.2019, 16:27 8722
Замначальника Службы пробации Семея подозревают в получении взятки от осужденного
Фото: zynqala.kz
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Департаментом Агентства по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области выявлен факт получения взятки заместителем начальника службы пробации Семея, передает Kazakhstan Today. 
 

Он подозревается в получении взятки от осужденного за разрешение выезда из Семея и неприбытие на ежемесячные отметки в службу пробации. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства. 

 
Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, отмечается в сообщении.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая