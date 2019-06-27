Замначальника Службы пробации Семея подозревают в получении взятки от осужденного

Фото: zynqala.kz
Он подозревается в получении взятки от осужденного за разрешение выезда из Семея и неприбытие на ежемесячные отметки в службу пробации. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.
Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, бывший начальник службы пробации Шуского района Жамбылской области признан виновным в получении взятки. В качестве наказания экс-чиновника оштрафовали на сумму, в 50 раз превышающую сумму взятки, то есть на 5 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства