На 5 млн тенге оштрафовал суд начальника отдела службы пробации в Жамбылской области

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На 5 млн тенге оштрафовал суд начальника отдела службы пробации в Жамбылской области16.01.2018
Криминал  17:39

Тараз. 16 января. Kazakhstan Today - Приговором Шуского районного суда бывший начальник службы пробации Шуского района А. признан виновным в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

В качестве наказания экс-чиновника оштрафовали на сумму, в 50 раз превышающую сумму взятки, то есть на 5 млн тенге, сообщили в пресс-службе суда.

В доход государство также конфисковано имущество осужденного, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем. Кроме того, А. пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, а также лишен звания майора юстиции.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе.


"Из материалов дела следует, что бывший начальник службы пробации Шуского района подсудимый А., будучи должностным лицом, в целях реализации преступного умысла, направленного на незаконное обогащение путем безвозмездного получения денежных средств, потребовал у осужденного к ограничению свободы У. взятку в сумме 100 000 тенге за направление в суд представления о снятии или сокращении срока пробационного контроля, а также за общее покровительство при прохождении пробационного контроля и непринятие мер по нарушениям", - рассказали в суде.
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