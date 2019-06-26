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В получении взятки подозревают главу районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области

25.06.2019, 11:16 5563
Кызылорда. 25 июня. Kazakhstan Today - В получении взятки подозревается руководитель районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today. 
 

Департаментом Агентства по противодействию коррупции Кызылординской области выявлен факт получения взятки руководителем районного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов". Он подозревается в получении взятки от А. за общее покровительство и попустительство в работе в качестве социального работника в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы", - сообщила Антикоррупционная служба.

 
Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
 
Напомним, в Актюбинской области заместителя акима района и директора школы подозревают в подстрекательстве к даче взятки представителям Министерства образования и науки. В Шымкенте исполняющего обязанности руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК уличили в получении взятки. Начальник отделения местной полицейской службы Атырау и его заместитель осуждены за получение взяток от подчиненных.
 

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