В получении взятки подозревают главу районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области

Кызылорда. 25 июня. Kazakhstan Today - В получении взятки подозревается руководитель районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства по противодействию коррупции Кызылординской области выявлен факт получения взятки руководителем районного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов". Он подозревается в получении взятки от А. за общее покровительство и попустительство в работе в качестве социального работника в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы", - сообщила Антикоррупционная служба.

Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

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