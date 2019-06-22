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Руководители МПС Атырау осуждены за получение взяток от подчиненных

21.06.2019, 11:36 5320
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Начальник отделения местной полицейской службы Атырау и его заместитель осуждены за получение взяток от подчиненных, передает Kazakhstan Today.
 

Подполковник полиции Джумашев Д. и старший лейтенант полиции Балтаев Р., злоупотребляя должностными полномочиями, вымогали взятки от подчиненных за общее покровительство, а также принуждали отдавать им 50% премиальных начислений", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
По информации ведомства, 19 июня приговором суда №2 Атырау Джумашев и Балтаев осуждены к различным штрафам. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Они также лишены специальных званий. 
 
Кроме того, в ведомстве проинформировали, департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены факты получения взяток в группе лиц по предварительному сговору начальником и оперуполномоченным отделения криминальной полиции линейного отдела полиции на станции Мангистау.
 

Они подозреваются в получении взяток в общей сумме 120 тыс. тенге от начальника и бригадира поезда Алматы - Мангистау за общее покровительство и укрытие выявленных нарушений", - пояснили в пресс-службе.

 
В отношении начальника отделения избрана мера пресечения "содержание под стражей". В связи с полным признанием вины оперуполномоченным процессуальное задержание в отношении него не применялось. Расследование продолжается.
 
Как сообщалось ранее, замначальника отдела полиции Актобе и экс-начальник управления павлодарского ДЧС осуждены за мошенничество.
 

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