Руководители МПС Атырау осуждены за получение взяток от подчиненных

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Начальник отделения местной полицейской службы Атырау и его заместитель осуждены за получение взяток от подчиненных, передает Kazakhstan Today.

Подполковник полиции Джумашев Д. и старший лейтенант полиции Балтаев Р., злоупотребляя должностными полномочиями, вымогали взятки от подчиненных за общее покровительство, а также принуждали отдавать им 50% премиальных начислений", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, 19 июня приговором суда №2 Атырау Джумашев и Балтаев осуждены к различным штрафам. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Они также лишены специальных званий.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, департаментом Антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены факты получения взяток в группе лиц по предварительному сговору начальником и оперуполномоченным отделения криминальной полиции линейного отдела полиции на станции Мангистау.

Они подозреваются в получении взяток в общей сумме 120 тыс. тенге от начальника и бригадира поезда Алматы - Мангистау за общее покровительство и укрытие выявленных нарушений", - пояснили в пресс-службе.

В отношении начальника отделения избрана мера пресечения "содержание под стражей". В связи с полным признанием вины оперуполномоченным процессуальное задержание в отношении него не применялось. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, замначальника отдела полиции Актобе и экс-начальник управления павлодарского ДЧС осуждены за мошенничество

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