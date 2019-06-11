Замначальника отдела полиции Актобе и экс-начальник управления павлодарского ДЧС осуждены за мошенничество

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Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Заместитель начальника отдела полиции Актобе и экс-начальник управления ДЧС Павлодарской области осуждены за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АДГСПК, начальник городского отдела полиции Актобе майор полиции Анетбаев Е., старший оперуполномоченный этого отдела капитан полиции Шолахов А. и оперуполномоченный отдела старший лейтенант полиции Калдыбаев Е. "обманным путем получили 300 тыс. тенге от Рспагамбетова Д. за решение не входящего в их компетенцию вопроса о прекращении уголовного дела в отношении гражданина А".

29 мая судом №2 города Актобе они осуждены за совершение мошенничества к штрафам: Анетбаев - 2,9 млн тенге, Шолахов - 3 млн тенге и Калдыбаев - 2,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденные также лишены специальных полицейских званий.

Днем позже, 30 мая, приговором суда №2 Павлодара признан виновным в совершении мошенничества экс-начальник управления областного ДЧС Искаков С. Согласно материалам досудебного расследования департамента Национального бюро по Павлодарской области, Искаков С. обманным путем получил 500 тыс. тенге от представителя торгового дома. Деньги были получены за решение не входящего в его компетенцию вопроса о не направлении в специализированный экономический суд материала об административном правонарушении", - проинформировали в пресс-службе.

За совершение мошенничества он осужден к штрафу в размере 5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также осужденный лишен специального звания подполковника гражданской защиты.

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