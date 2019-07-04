Токаев подписал закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.

Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (на текущий момент документ подписан 70 государствами, ратифицирован - 23 государствами).

Президент также подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года".





Текст закона также публикуется в печати.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства