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Токаев подписал закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия

03.07.2019, 17:19 4267
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати. 
 
 
Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.
 
Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (на текущий момент документ подписан 70 государствами, ратифицирован - 23 государствами). 
 
Президент также подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года".

Текст закона также публикуется в печати.

 

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