Парламент Казахстана ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия, передает Kazakhstan Today.

Согласно договору, запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию", - сообщили в пресс-службе сената.

Как уточнили в палате, договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (на текущий момент документ подписан 70 государствами, ратифицирован - 23 государствами).

Ратификация данного Договора внесет огромный вклад Казахстана в дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, а также подтвердит лидерство нашей страны в сфере ядерного разоружения", - отметили в сенате.

Также палата ратифицировала Четвертый протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами - участниками Договора о коллективной безопасности.

Согласно действующему соглашению, цены на поставляемую военную продукцию формируются по внутренним ценам, закупаемым национальными подразделениями для собственных нужд. С принятием данного Протокола такая же льготная цена будет применяться на продукцию военного назначения, которая не закупается стороной-производителем для собственных нужд, но поставляется на условиях соглашения в другие государства-члены ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия в марте 2018 года.

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