Токаев поручил активизировать сотрудничество Казахстана с международными организациями

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активизации сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями, сообщила пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы, глава государства был проинформирован об участии делегации Казахстана в министерской конференции "Европейский союз - Центральная Азия" в Кыргызстане и неформальном Совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии.
Также в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента.
Ранее президент Казахстана также поручил главе МИДа повысить эффективность инвестполитики.
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