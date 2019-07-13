Токаев поручил активизировать сотрудничество Казахстана с международными организациями

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг встретился с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активизации сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, глава государства был проинформирован об участии делегации Казахстана в министерской конференции "Европейский союз - Центральная Азия" в Кыргызстане и неформальном Совещании министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии.

Также в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента.

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