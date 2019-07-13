МИИР: Техосмотр в Казахстане отменять не будут

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане не будут отменять техосмотр транспортных средств, заверили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

"В апреле 2019 года в закон "О дорожном движении" внесены изменения и дополнения в части установления требований к специализированным программам, которые передают информацию с контрольно-диагностических оборудований операторов технического осмотра. На сегодняшний день проект требований к специализированным программ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции РК. Эти требования направлены на исключение фактов проведения техосмотра без предоставления автомобиля на линию технического осмотра, а также исключить "ручной" ввод данных (фотошоп)", - прокомментировали в ведомстве.

Подчеркивается, что вопрос отмены техосмотра в стране не рассматривается, так как его периодическое прохождение является общемировой практикой и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, дорожного движения и снижения воздействия на окружающую среду.

Что касается деятельности лиц, которые проводят техосмотр автомобилей, зарегистрированных в других странах, необходимо отметить, что МИИР РК проводит госконтроль за соблюдением порядка организации и проведения обязательного технического осмотра операторами, включенными в реестр операторов технического осмотра", - уточнили в пресс-службе.

Между тем отмечается, что в компетенцию министерства не входит проведение проверок в отношении тех, кто не включен в реестр операторов технического осмотра.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, факты свидетельствуют о системном характере правонарушений в сфере прохождения технического осмотра транспортных средств.

Проектным офисом "Адалдык аланы" вносится предложение о рассмотрении вопроса об исключении требования прохождения технического осмотра личных автотранспортных средств, оставив данное требование только для общественных транспортных средств и транспорта, состоящего на балансе государства. Также при условии, что техосмотр все-таки обязателен, необходима интеграция систем технического осмотра автотранспортных средств стран, входящих в Таможенный союз", - сообщили в ведомстве.

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