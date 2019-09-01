Токаев направил телеграммы президентам Беларуси и Кыргызстана

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Беларуси с юбилеем и президента Кыргызстана с Днем независимости соседней республики, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с поздравлениями по случаю его 65-летия. Президент Республики Казахстан отметил выдающиеся заслуги белорусского лидера в деле государственного строительства и развитии интеграции в рамках ЕАЭС", - сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского народа Беларуси.

Кроме этого, президент Казахстана поздравил Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости Кыргызской Республики. В телеграмме поздравления глава государства отметил, что за годы суверенного развития Кыргызстан прошел путь масштабных преобразований, достигнув значимых результатов в деле государственного строительства.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане высоко ценят многовековую дружбу, добрососедство и доверительный характер взаимодействия Нур-Султана и Бишкека.

Убежден, сложившийся между нами открытый и регулярный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему укреплению казахско-кыргызских отношений в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки", - говорится в телеграмме.

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