По делу о насилии в отношении воспитанников Детского центра соцуслуг в Аягозе ведется расследование

Усть-Каменогорск. 3 сентября. Kazakhstan Today - По делу о насилии в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг ведется следствие, руководитель учреждения отстранен от работы, передает Kazakhstan Today.

По ситуации в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг, уважаемые друзья, сообщаю следующее. На период следствия директор центра временно отстранён от работы. Руководителю управления координации занятости и социальных программ вынесено наказание в виде понижения в должности за непринятие эффективных мер и неинформирование руководства области о ситуации в Центре. Вопрос находится на моем личном контроле, а также надзорных и правоохранительных органов", - сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в Инстаграм.

Он пообещал, что дополнительная информация будет предоставлена после проведения расследования.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области была создана комиссия для проверки информации СМИ о неоднократном изнасиловании детей в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг. Журналистское расследование опубликовал портал Total.kz. Дети с психоневрологическими патологиями рассказали о том, что их неоднократно подвергали изнасилованию в стенах интерната. Сообщается, что подобное происходило в 2018 и 2019 годах, при этом директору центра было известно о преступлениях.

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