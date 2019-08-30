В Восточном Казахстане проверяют заявление воспитанников интерната об изнасиловании

Усть-Каменогорск. 29 августа. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области создана комиссия, которая проверит информацию СМИ о неоднократном изнасиловании детей в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг. Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает Kazakhstan Today.
Журналистское расследование сегодня опубликовал портал Total.kz. Дети с психоневрологическими патологиями рассказали о том, что их неоднократно подвергали изнасилованию в стенах интерната. Сообщается, что подобное происходило в 2018 и 2019 годах, при этом директору центра было известно о преступлениях.
Глава ВКО отреагировал на публикацию, поручив создать специальную комиссию для проверки информации.
Уважаемые земляки, ознакомился со статьей, которая сегодня вышел на сайте Total.kz о ситуации, которая произошла в центре оказания специальных социальных услуг города Аягоза. По моему распоряжению создана специальная комиссия во главе с заместителем Шалкаром Байбековым, которая сегодня выехала в район для детального изучения ситуации. В состав рабочей группы вошли также руководитель аппарата акимата области Жасулан Сарсебаев, аким района Дильдабек Оразбаев, руководители управления образования, государственной инспекции труда, здравоохранения. Кроме того, в работе комиссии участвуют старший прокурор управления прокуратуры ВКО Лаура Тугелова, заместитель начальника следственного управления департаменты внутренних дел Талгат Еликов", - написал Даниал Ахметов в Instagram.
Он также подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле. "Все виновные понесут наказание", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, подростка больше года насиловали в интернате в Туркестанской области. В Шымкенте двое знакомых изнасиловали школьницу и сняли преступление на видео. На юге Казахстана полицейский с приятелем неоднократно насиловали подростка.
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