Шымкент. 20 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте двое знакомых изнасиловали школьницу и сняли преступление на видео, передает Kazakhstan Today.

Несовершеннолетняя девочка из Шымкента едва не покончила с собой после того, как ее изнасиловали двое 17-летних знакомых. Они сняли все на сотовый телефон и шантажировали тем, что опубликуют видео в социальных сетях. Требовали за молчание денег, компьютер и сотовый телефон. Суд приговорил каждого из насильников к пяти годам лишения свободы. Но не все подобные истории заканчиваются так, сообщил Первый канал "Евразия"





В частности, в Туркестанской области подросток на протяжении длительного времени подвергался насилию.

Они били меня постоянно. Один держал за ноги, а второй бил. А потом они привязывали меня к скамейке и делали это. Говорили, если расскажу кому-нибудь - убьют", - рассказал пострадавший ребенок. Ему 13 лет, он учился в сельском интернате. Целый год над ним издевались, пока мальчик, не выдержав боли и стыда, рассказал все родным. Боялся, что не поверят. Боялся каждого шороха и этого не заметили в школе. Он стал изгоем, жертвой.

Он рассказал моему брату, что два мальчика его насилуют. Держат и насилуют. Я не могу об этом говорить, мне стыдно и страшно. Его целый год мучают жуткие боли в животе. Я никак не могла понять, что происходит", - сказала мама пострадавшего мальчика из Туркестанской области.

Она отметила, что администрация школы уговаривала ее молчать, не позорить систему образования. Приходили родные подозреваемых - с той же просьбой и не с пустыми руками. Женщина отказалась от всех предложений и пошла в суд.

По данным телеканала, 17-летнего обвиняемого оправдали. Второго, которому не исполнилось 14 - даже не привлекали к ответственности - слишком мал, чтобы преследовали по закону.

Еще одна шокирующая история - мужчина в течение года насиловал собственную дочь. Ребенку 13 лет. Подозреваемый объявлен в розыск. А мама девочки не знает, как теперь с этим жить дальше. "Для меня это был шок. Я не ожидала. Это было не видно, не слышно. У нас обычная семья. Конечно, я его хочу найти, самосуд не хочу устраивать. Я хочу, чтобы все было по закону. Прошу не беспокоить мою семью. Это несовершеннолетний ребенок. Я не хочу травмировать психику своего ребенка, потому что она и так настрадалась. Сейчас я предпринимаю меры, чтобы мой ребенок пришел в себя", - говорит мать пострадавшей девочки.

Между тем, мама мальчика из Туркестанской области уже потеряла веру в справедливость, но продолжает бороться.

Оправдали насильника. Врачи утверждают, что задний проход у ребенка увеличен, то есть его насиловали. У него сейчас психологическая травма, страдает недержанием. Он боится ходить в школу и забивается в угол, когда повышаешь голос. А того, кто это сделал, получается, не было вообще", - говорит она.

Каждая десятая жертва изнасилований в Казахстане - ребенок. И пока рассуждают о взрослой педофилии и химической кастрации, в жизнь вошла и освоилась детская. Дети насилуют детей. Жестоко, не боясь наказания, надеясь на родителей. Мальчику из Туркестанской области с этой статистикой жить - он ее часть. В его боли, оказалось, виновных нет, резюмирует телеканал.

В мае текущего года педофил пытался изнасиловать семилетнюю девочку в крупном торговом центре Алматы . К счастью, на помощь ребенку своевременно пришли посетители и охранники центра, которые задержали преступника и передали полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал, что 2 сентября выступит с посланием народу, в котором будут поручения об ужесточении уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.

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