В Казахстане предложили ужесточить наказание за изнасилование и создать открытую базу данных насильников

Я прошу ужесточить закон! 2,5 года - вы считаете, это справедливо?" - сказала жертва изнасилования в поезде "Тулпар-Тальго" . Даже спустя 11 месяцев после происшествия ее переполняет боль. Но самое страшное, что этот ад длился вплоть до приговора суда, сообщает Первый канал "Евразия" .

По словам девушки, давление начали оказывать еще в поезде, когда другие проводники просили ради семей насильников не подавать заявление. Потом к этому процессу присоединились следователи и даже адвокаты. Как удалось выяснить пострадавшей, личный номер подозреваемым передал именно следователь, после этого начали угрожать и ее родителям.

Я не просто проходила следствие. Я проходила через травлю. Это родственники подсудимых, они преследователи мою семью, знали адрес моих родителей. Зимой они по 45 минут ждали меня. Я потеряла год жизни. У меня до сих пор посттравматическая депрессия. Я бизнесмен, и мне пришлось продать фирму, потому что я просто не могу выполнять свои обязательства", - добавила пострадавшая.

В суде эта женщина не могла сидеть напротив судьи, она поворачивалась полубоком только потому, что с этой стороны сидели насильники. Это, знаете, очень тяжело, когда сидишь в суде в одном зале с этими насильниками. Они, к сожалению, вели себя недостойно, они делали унизительные вещи. И этой женщине приходилось поворачиваться боком к судье. И ей делали за это замечание", - отметила руководитель национального движения "НеМолчиKZ" Дина Тансари.

Как напоминает телеканал, в мировой практике изнасилование приравняли к пыткам. В Казахстане же наоборот - в 2015 году это преступление из разряда тяжких перевели в раздел средней тяжести. И поэтому повторное изнасилование - это не рецидив и наказание не ужесточается. Более того, по признанию юристов, в большинстве случаев именно жертве приходится доказывать факты изнасилования, а не преступнику свою непричастность.

Недавно в "Air Astana" случай произошел. Мужчина домогался к девушке 19 лет. Потом пытались завести уголовное дело, в итоге не завели. И он, знаете, говорил: "Ну правильно, она же была в короткой юбке". Ну, что теперь девчонкам короткие юбки не носить? Он изнасиловал и еще перед друзьями хвастается, и нет этому общественного порицания. У нас почему-то порицают жертву. Она сама виновата", - говорит общественный деятель Бахыт Сыздыкова.

И часто такие преступления остаются безнаказанными, потому что жертвы молчат. И большей частью, к сожалению, мы видим, что их права во время следствия не защищены. И зачастую жертвы вынуждены забрать обратно свое заявление. За примирением сторон закрыть это уголовное дело. И получается, что те, кто совершил это преступление, думают, что раз это действие осталось безнаказанным, значит, наверно, это можно делать. Это можно повторять", - подчеркнул депутат мажилиса Нуржан Альтаев.

Помимо ужесточения наказания, на круглом столе предложили создать базу данных насильников и разместить ее в открытом доступе. Все предложения передадут депутатам для работы.

Я прошу обеспечить безопасность женщинам и детям в поездах КТЖ. Если бы хотя бы какая-то кнопка экстренной помощи вызова была, видеонаблюдение, мне бы не надо было доказывать столько месяцев, что это не было обоюдно", - добавила жертва изнасилования в поезде.

По данным международных правозащитных организаций, в мире каждая третья женщина попадает в руки насильников. Казахстанская статистика еще страшнее - ежедневно у нас в стране пять женщин и двое детей подвергаются насилию. Но изменится ситуация, скорее всего, уже в ближайшее время. Потому что президент Касым-Жомарт Токаев пообещал дать распоряжение об ужесточении наказания за это преступление уже 2 сентября, во время своего послания народу Казахстана





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства