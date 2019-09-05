Токаев предложил учредить Международную литературную премию "Большая Азия"

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе І форума писателей стран Азии, передает Kazakhstan Today.

Токаев приветствовал участников форума и пожелал им плодотворной работы.

В своем выступлении глава государства отметил, что народ Казахстана всегда придавал особое значение бережному отношению к духовному наследию, глубокому изучению национальной истории, всемерной поддержке культуры, сообщает пресс-служба президента.

Сегодня расширяются горизонты казахской литературы, которая входит в глобальное литературное пространство. Через творчество писателей мировая общественность познает духовный мир нашего народа. Произведения 30 казахстанских писателей и 31 поэта будут переведены и выйдут в свет на шести языках ООН. Эти труды будут доступны 2,5 млрд читателей более чем в 90 странах мира, расположенных на пяти континентах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Азия - великий континент, который был свидетелем того, как возникали, достигали могущества и исчезали в потоке истории великие цивилизации. Невозможно представить историю человечества без арабской, персидской, китайской, индийской цивилизаций.

Многие до сих пор рассматривают Великий шелковый путь лишь в экономическом контексте. Действительно, как и в древности, Шелковый путь превращается в мощную силу, объединяющую цивилизации. Рост экономики Азии сопровождается стремительным подъемом литературы, искусства, системы образования", - подчеркнул глава государства.

Остановившись на перспективах развития азиатской литературы, Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию.

Считаю, что Форум писателей стран Азии должен стать важнейшей площадкой творческого диалога и проходить на регулярной основе в различных азиатских странах. Самые сложные вопросы, стоящие перед человечеством, необходимо обсуждать именно на таких площадках. Очень важно укреплять роль Азии как центра развития мировой духовности. Поэтому одна из главных задач - стимулировать высокую динамику творческих процессов в литературе. В этих целях считаю целесообразным учредить Международную литературную премию "Большая Азия", - сказал президент Казахстана.

Он также выступил с инициативой создания единой электронной библиотеки произведений азиатских писателей.

І Форум писателей Азии собрал 300 литераторов, в число которых вошли номинанты на Нобелевскую премию, лауреаты премий Букера и ASEAN, обладатели творческих и национальных наград из 38 стран.

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