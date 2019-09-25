В общественных местах Кызылординской области установят видеокамеры с распознаванием объектов

Фото: e-kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области создаются благоприятные условия для перехода в эру цифровой экономики. К примеру, с начала 2018 года в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" и Концепции "Smart Сity" реализуются 40 проектов на сумму 4,8 млрд тенге, создано областное управление цифровых технологий, передает Kazakhstan Today.

Указанные выше проекты реализуются по 10 направлениям, пять из которых являются основными: образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и безопасность, сообщается на сайте акимата региона.

Для развития цифровых технологий, повышения качества и доступности государственных услуг согласно Плану первоочередных действий акима Кызылординской области на 2019 год намечено обеспечить: усиление работ по увеличению доли полученных услуг в электронном виде до 45%; повышение уровня цифровой грамотности населения до 80%; внедрение электронной системы трудоустройства в сфере образования; общественную безопасность при помощи видеокамер с функциями распознавания объектов и автоматизированных средств фиксации нарушений правил дорожного движения; внедрение "Единой дежурно-диспетчерской службы 112" в районах области.

Также намечено обеспечить внедрение оказания госуслуг по предоставлению бесплатного подвоза, выдачу направлений на предоставление отдыха в лагерях, предоставление бесплатного питания и приема документов в организации общего среднего образования на проактивной основе; внедрение мобильного приложения "Smart Qyzylorda" для повышения качества жизни и благосостояния жителей.

В рамках реализации проекта "Ауыл - ел бесігі" планируется обеспечить своевременный мониторинг реализации проектов региона в информационной системе проектного управления "Битрикс-24".

В сфере проектного управления запланировано обеспечить реализацию проектов "Базовая индустриализация отдельных отраслей обрабатывающей промышленности и горнорудного сектора", "Поддержка экспортоориентированных предприятий", "Развитие топливно-энергетического комплекса".

В области также намерены обеспечить реализацию инициатив от региона в сфере здравоохранения в рамках отраслевых и сквозных направлений центральных государственных органов, утвержденных Государственной комиссией по модернизации экономики; проведение мониторинга соблюдения заказчиками госзакупок законодательства в части поддержки общественных объединений инвалидов и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов; широкое использование базы данных программы Реестр правонарушений с целью минимизации заказчиками госзакупок нарушений, выявленных уполномоченными органами.

В числе других задач - ведение мониторинга госзакупок, проводимых администраторами бюджетных программ области, продолжение активизации работ по интеграции информационных систем, использованию мобильных цифровых приложений, введению электронного паспорта здоровья, по переходу на "безбумажную больницу", а также внедрение по всей области универсально-прогрессивной модели патронажной службы первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях.

Планируется организовать цифровизацию государственных услуг в сфере земельных отношений, оказываемых областным управлением и городским отделом земельных отношений и проработать вопросы цифровизации государственных услуг в рамках государственных программ "Дорожная карта бизнеса-2020", "Нурлы жер", "Енбек" и процедур в сфере земельных отношений, услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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