В общественных местах Кызылординской области установят видеокамеры с распознаванием объектов

Фото: e-kyzylorda.gov.kz
Указанные выше проекты реализуются по 10 направлениям, пять из которых являются основными: образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и безопасность, сообщается на сайте акимата региона.
Для развития цифровых технологий, повышения качества и доступности государственных услуг согласно Плану первоочередных действий акима Кызылординской области на 2019 год намечено обеспечить: усиление работ по увеличению доли полученных услуг в электронном виде до 45%; повышение уровня цифровой грамотности населения до 80%; внедрение электронной системы трудоустройства в сфере образования; общественную безопасность при помощи видеокамер с функциями распознавания объектов и автоматизированных средств фиксации нарушений правил дорожного движения; внедрение "Единой дежурно-диспетчерской службы 112" в районах области.
Также намечено обеспечить внедрение оказания госуслуг по предоставлению бесплатного подвоза, выдачу направлений на предоставление отдыха в лагерях, предоставление бесплатного питания и приема документов в организации общего среднего образования на проактивной основе; внедрение мобильного приложения "Smart Qyzylorda" для повышения качества жизни и благосостояния жителей.
В рамках реализации проекта "Ауыл - ел бесігі" планируется обеспечить своевременный мониторинг реализации проектов региона в информационной системе проектного управления "Битрикс-24".
В сфере проектного управления запланировано обеспечить реализацию проектов "Базовая индустриализация отдельных отраслей обрабатывающей промышленности и горнорудного сектора", "Поддержка экспортоориентированных предприятий", "Развитие топливно-энергетического комплекса".
В области также намерены обеспечить реализацию инициатив от региона в сфере здравоохранения в рамках отраслевых и сквозных направлений центральных государственных органов, утвержденных Государственной комиссией по модернизации экономики; проведение мониторинга соблюдения заказчиками госзакупок законодательства в части поддержки общественных объединений инвалидов и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов; широкое использование базы данных программы Реестр правонарушений с целью минимизации заказчиками госзакупок нарушений, выявленных уполномоченными органами.
В числе других задач - ведение мониторинга госзакупок, проводимых администраторами бюджетных программ области, продолжение активизации работ по интеграции информационных систем, использованию мобильных цифровых приложений, введению электронного паспорта здоровья, по переходу на "безбумажную больницу", а также внедрение по всей области универсально-прогрессивной модели патронажной службы первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях.
Планируется организовать цифровизацию государственных услуг в сфере земельных отношений, оказываемых областным управлением и городским отделом земельных отношений и проработать вопросы цифровизации государственных услуг в рамках государственных программ "Дорожная карта бизнеса-2020", "Нурлы жер", "Енбек" и процедур в сфере земельных отношений, услуг жилищно-коммунального хозяйства.
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