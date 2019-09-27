Бывший замакима Алматы Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и соцзащиты населения

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Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Бывший замакима Алматы Ерлан Аукенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Аукенов Ерлан Муратович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Ранее занимавшая данный пост Светлана Жакупова освобождена от должности по собственному желанию, согласно поданному заявлению", - сообщили в пресс-службе премьер-министра .

Аукенов родился в 1984 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, университет Bradford (по программе "Болашак"), Международную академию бизнеса, Лондонскую школу экономики и политических наук.

В различные годы работал в Министерстве образования и науки РК, РОО "Молодежный Центр Лидер XXI века", ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана", АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау".

В 2010-2011 годы - заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2011-2014 годы - государственный инспектор администрации президента РК.

В 2014-2015 годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

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