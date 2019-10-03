В Казахстане определена черта бедности

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Принят приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года №523 "О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 августа 2017 года №290 "Об определении размера черты бедности", передает Kazakhstan Today.





Согласно документу, черта бедности по Республике Казахстан определена с 1 октября 2019 года в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи.

Напомним, с 1 января 2018 года черта бедности была определена в размере 50% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, в случае если размер величины прожиточного минимума, рассчитанный местными исполнительными органами за указанный период составит ниже размера величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то черта бедности определяется в размере 50% от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

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