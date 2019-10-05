Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане создали социальные карты на каждую семью, передает Kazakhstan Today.

Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) реализован уникальный проект "Социальная карта семьи", позволяющий рассматривать человека не как индивида, а семью как ячейку общества", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что данный проект позволяет точнее определять реальный статус семей на основе автоматизированных данных из информационных систем (ИС) госорганов. В дальнейшем они используются для организации социальной помощи и трудоустройства членов семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Цифровые социальные карты семей Казахстана формируются в ИС "Е-халык". На сегодняшний день системой охвачены 18,4 млн человек, то есть 100% населения. Таким образом, на основе сформированных социальных карт сотрудники МТСЗН РК могут отслеживать ситуацию в каждой семье, заявили в пресс-службе.

По информации МТСЗН, определение уровня трудной жизненной ситуации автоматически формируется на основе 19 базовых параметров, получаемых из информационных баз данных государственных органов. Например, движимое и недвижимое имущество, доходы, прикрепление к медицинским и образовательным учреждениям, наличие социально-значимых заболеваний, зависимостей, инвалидности, судимости, прописки и другие.

Цифровая социальная карта семьи позволяет эффективно отслеживать индекс благополучия граждан РК , содержит информацию о необходимости срочного принятия мер. Таким образом, система, благодаря своему алгоритму действий, помогает улучшать качество жизни граждан, не ожидая их обращения за помощью", - проинформировали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства