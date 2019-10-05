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Шахрат Нурышев освобожден от должности посла РК в КНР и назначен заместителем главы МИДа

04.10.2019, 16:41 5752
Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Шахрат Нурышев освобожден от должности посла РК в КНР и КНДР по совместительству и назначен первым заместителем министра иностранных дел, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
 
 

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