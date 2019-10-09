Байжанов назначен зампредом КНБ РК

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя КНБ, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба Акорды.
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