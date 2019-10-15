Ремонт сельской школы в Атбасарском районе проинспектировал глава Акмолинской области

Кокшетау. 14 октября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев с рабочей поездкой посетил Атбасарский район, передает Kazakhstan Today.

В селе Акана Курманова глава региона ознакомился с работой нового завода по производству подсолнечного масла ТОО "Атбасар масло". Учредителем предприятия является ТОО "Атбасарская Нива", в севообороте которого имеется 4000 гектаров подсолнечника, сообщила пресс-служба акима области.

Как рассказал генеральный директор предприятия Бахытжан Кожыков, завод начал работать с декабря прошлого года. Из собственного сырья получено 400 тонн масла. Продукт реализуется в магазинах Нур-Султана, Кокшетау и Атбасара. В перспективе планируется выйти на зарубежные рынки. Технология безотходного производства позволяет выпускать помимо рафинированного масла, жмых, сырое масло для кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Здесь работают 17 человек.

Аким области пожелал заводчанам не останавливаться в развитии и продолжать выпуск экологически чистого продукта, который за короткий срок положительно зарекомендовал себя на рынке.

В местной школе руководитель региона проверил качество текущего ремонта. В полувековом здании обветшали системы отопления, канализации, электросети, кровля, окна. Для их замены в апреле за счет средств инвестора Марата Бегалинова акиматом сельского округа была изготовлена соответствующая проектно-сметная документация (ПСД).

В область с ходатайством о финансировании ремонтных работ обратились депутаты маслихата. Также посредством социальной сети Instagram Ермека Маржикпаева о существующей проблеме проинформировала директор школы Елена Герасименко. В результате при поддержке акима области из бюджета было выделено 29 млн тенге.

Определенное время заняли этапы конкурсных процедур. К ремонту приступили уже в период начала учебных занятий. Поэтому был выстроен график: дети учатся в первую смену, а после обеда и в выходные дни уже работают подрядчики. В настоящее время ремонт инженерных сетей, кровли завершен. Идет работа по замене окон.

Ермек Маржикпаев перед педагогическим корпусом поставил задачу повысить уровень знаний учащихся, а перед местными исполнительными органами - работать над улучшением материально-технической базы данной школы.

В Атбасаре аким области побывал на одной из стихийных свалок, которая образовалась рядом с многоэтажными жилыми домами. По информации акима района Аманбека Калжанова, в городе было 18 подобных свалок, 10 уже вывезены.

Состояние города тяжелое. Порядок нужно наводить. Необходимо людей приучать к культуре. Контейнеры ставить, заключать договоры с жителями по вывозу мусора. Надо благоустраивать улицы, убирать и красить всё - идти от центра до окраин", - подчеркнул аким области.

Он ознакомился с положением дел в Многопрофильной межрайонной больнице. За последние годы для медучреждения приобретены компьютерный томограф, оборудование для инсультного центра, передвижная рентгенодиагностическая установка и другие аппараты.

Руководитель региона отметил, что акимат области окажет необходимую поддержку для приобретения на будущий год флюорографа. Кроме того, поручил подготовить ПСД для ремонта корпуса детского отделения. Также на месте были обсуждены вопросы дефицита врачебных кадров.

В завершение рабочей поездки руководитель региона ознакомился с производственным процессом ТОО "Atbasar Technopark". Именно об этом предприятии на минувшей неделе говорилось в областном акимате. Это производитель светодиодной продукции, которого в рамках ГЧП планируется задействовать в модернизации уличного освещения в городе Кокшетау, Бурабайском и Зерендинском районах. Положительно оценив деятельность предприятия, Ермек Маржикпаев поручил акиму района совместно с отраслевым управлением рассмотреть возможности аналогичного участия местной компании во внедрении энергоэффективного освещения и на улицах родного города Атбасара.

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