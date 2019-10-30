Президент наградил погибшего инспектора "Охотзоопрома"

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Кенжегулова А.Ш.", передает Kazakhstan Today.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно)", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Как сообщалось ранее, инспектор "Охотзоопрома" погиб во время преследования браконьеров в Кызылординской области. Произошло опрокидывание машины "Охотзоопрома".
Отметим, что в Казахстане произошло несколько резонансных случаев нападения на природоохранных инспекторов. В частности, в Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов "Охотзоопрома". Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.
Аналогичный случай произошел в Акмолинской области, где после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Каныш Нуртазинов, еще один инспектор был госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей.
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