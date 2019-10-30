Президент наградил погибшего инспектора "Охотзоопрома"

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении орденом "Айбын" ІІІ степени Кенжегулова А.Ш.", передает Kazakhstan Today.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Кенжегулова Адиля Шарапатдиновича – инспектора Кызылординского регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (посмертно)", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Отметим, что в Казахстане произошло несколько резонансных случаев нападения на природоохранных инспекторов. В частности, в Карагандинской области браконьеры напали на инспекторов "Охотзоопрома" . Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.

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