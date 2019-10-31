Токаев в Алматы провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия

Президент обсудил с исполнительным директором общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетовой перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами.
В рамках встречи с главой государства руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова поделилась своим видением дальнейшего развития концепции "слышащего государства". Гульмира Илеуова рассказала президенту о роли социологических исследований в реализации данной концепции. Также на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности Института общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.
Президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров на встрече с главой государства затронул вопросы проведения социально-экономической политики, развития института частной собственности и фондовых рынков.
Напомним, 12 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан". Позже он отметил, что "Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие".
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