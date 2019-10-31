Токаев в Алматы провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции провел встречи с тремя членами Национального совета общественного доверия: Жемис Турмагамбетовой, Гульмирой Илеуовой и Канатом Нуровым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент обсудил с исполнительным директором общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетовой перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами.

В рамках встречи с главой государства руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова поделилась своим видением дальнейшего развития концепции "слышащего государства". Гульмира Илеуова рассказала президенту о роли социологических исследований в реализации данной концепции. Также на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности Института общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.

Президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров на встрече с главой государства затронул вопросы проведения социально-экономической политики, развития института частной собственности и фондовых рынков.





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