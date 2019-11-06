Казахстан обеспокоен возможным принятием Украиной защитных мер в отношении отечественных предприятий

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Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан выразил обеспокоенность в связи с возможным принятием Украиной защитных мер в отношении отечественных предприятий, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова провела переговоры с украинской делегацией во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговым представителем Украины Тарасом Качка по вопросам торговых мер. На встрече вице-министр выразила обеспокоенность по возможному принятию Украиной защитных мер в отношении казахстанских предприятий - производителей подшипников качения и минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе МТИ РК.

В настоящее время украинской стороной проводятся антидемпинговое расследование в отношении подшипников качения и специальные защитные расследования в отношении минеральных удобрений, происходящих из Казахстана.

Казахстанская сторона выражает обеспокоенность проводимым украинскими властями защитным расследованием. Рынок Украины является традиционным для казахстанских производителей подшипников и минеральных удобрений, и установление барьеров в отношении их поставок из Казахстана может серьезно ухудшить экономическое положение казахстанских производителей", - отметила Кушукова.

В ответном слове украинская сторона подняла вопросы об антидемпинговых расследованиях, проводимых Евразийской экономической комиссией, и торговых мерах, применяемых некоторыми странами ЕАЭС в отношении товаров из Украины.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны также обсудили подготовку к предстоящей 12-й Министерской конференции ВТО, которая состоится 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане. Украинская сторона выразила готовность оказать поддержку при выработке позиций по основным вопросам повестки дня предстоящего мероприятия.

Стороны оговорили возможность проведения двусторонней межправительственной комиссии, а также вопросы дальнейшего развития двусторонней торговли.

В пресс-службе МТИ проинформировали, что в Казахстане единственным предприятием по производству подшипников является АО "ЕПК Степногорск", которое в прошлом году в конкурентной борьбе выиграло тендер на поставки подшипников для украинских железных дорог. Средний годовой импорт подшипников в Украину составляет 2,1 тыс. тонн.

Производителями минеральных удобрений в Казахстане являются два предприятия: ТОО "Казфосфат" и АО "КазАзот". Оба предприятия поставляют минеральные удобрения на украинский рынок (за год в среднем 113 тыс. тонн).

Как сообщалось ранее, из-за ограничений России на транзит грузов Казахстан за 3 месяца недопоставил в Украину 340 тыс. тонн угля . Ежемесячные потери, по данным МТИ, оцениваются в $11 млн.

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