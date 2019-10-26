Казахстан ежемесячно теряет более $11 млн из-за снижения поставок угля в Украину вследствие ограничений РФ

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Из ограничений России на транзит грузов Казахстан за 3 месяца недопоставил в Украину 340 тыс. тонн угля. Ежемесячные потери оцениваются в $11 млн, передает Kazakhstan Today.

Применение РФ ограничений на транзит негативно отражается на экономическом состоянии угольной промышленности Казахстана. По предварительным подсчетам, ежемесячные потери казахстанских угольщиков от сокращения поставок угля составляют более $11 млн", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

По информации ведомства, в июле казахстанская сторона озвучивала планы по транзиту через территорию РФ в Украину в объеме 103,5 тыс. тонн, российской стороной одобрена квота в объеме 60,2 тыс. тонн. В августе запрашивали 240,8 тыс. тонн, одобрено - 86,5 тыс. тонн. В сентябре заявка составляла 189,7 тыс. тонн, российская сторона ограничила до 86,5 тыс. тонн. На октябрь заявка составляла 191,9 тыс. тонн, РФ одобрила - 86,5 тыс. тонн.

Позднее согласование даже этих пониженных объемов фактически привело к отказу от казахстанского товара украинскими покупателями. Зачастую условиями контрактов оговариваются обязательства покупателя о приобретении угля со станции отправления. Поздние сроки предоставления информации о количестве согласованного транзита не позволяют заранее спланировать вывоз. Это уже привело к срыву поставок и отказу от контрактов", - пояснили в МТИ.

Также в пресс-службе заявили, что имеются факты необоснованной остановки вагонов Российскими железными дорогами.

К примеру, в июле АО "АрселорМиттал Темиртау" подана заявка на транзит 80,4 тыс. тонн. Российская сторона согласовала транзит в объеме 55,2 тыс. тонн, однако позднее объем был уменьшен более чем в три (!!!) раза и составил 13,6 тыс. тонн. К этому времени уже было отгружено 19,6 тыс. тонн (288 вагонов). В результате 189 вагонов были остановлены ОАО "РЖД" близ российско-украинского пограничного перехода с признаками "бросания", - рассказали в министерстве.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, Казахстан только в июле - сентябре недопоставил украинским партнерам порядка 340 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что вопрос отмены ограничений транзита рассматривался в рамках казахстанско-российской межправительственной комиссии в Нур-Султане 15-16 октября текущего года. В результате достигнута договоренность об увеличении ежемесячных объемов провоза казахстанского угля в Украину на 40% - до 120 тыс. тонн.

Вместе с тем, как заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, "предложенный размер не покрывает запроса казахстанских экспортеров угля в полном объеме".

На ноябрь казахстанские экспортеры угля подали в РЖД заявки на транзит в Украину более 200 тыс. тонн (204,61 тыс. тонн). То, что российская сторона в одностороннем порядке ограничивает наш экспорт, с нашей точки зрения, является ничем иным, как барьером", - заявил глава МТИ РК.

Он сообщил, что Казахстан продолжит переговоры с российской стороной как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС.

Евразийский экономический союз гарантирует всем участникам равноправные условия, в том числе и обеспечение свободы транзита наших товаров в третьи страны. Действия наших партнеров по ЕАЭС не должны препятствовать экономическим связям с другими странами", - заключил Султанов.

Вместе с тем в МТИ отметили, что ограничение экспорта российского угля в Украину привело к определенному переизбытку данного товара на внутреннем рынке России. В результате российские потребители начали отказываться от казахстанского угля. На объем, который продолжает продаваться в РФ, существенно снизились цены, что влечет финансовые потери угледобывающих предприятий. Ухудшение финансового положения казахстанских угольных предприятий повышает риски задержек исполнения обязательств перед контрагентами и трудовым коллективом и, как следствие, риски роста социальной напряженности.

Напомним, вопрос ограничения транзита казахстанского угля через Россию накануне был затронут на встрече председателя сената парламента РК Дариги Назарбаевой с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как заявила спикер сената, введенные Россией ограничения ставят казахстанские угледобывающие предприятия на грань остановки

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