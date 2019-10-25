Назарбаева: Введенные РФ ограничения ставят казахстанские угольные предприятия на грань остановки

Москва. 24 октября. Kazakhstan Today - Введенные Россией ограничения на вывоз грузов и транзита в Украину ставят казахстанские угледобывающие предприятия на грань остановки. Об этом сегодня в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым заявила председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева , передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы сената, во время встречи Дарига Назарбаева подняла вопрос о ситуации с поставкой казахстанского угля в Россию и Украину. Она отметила, что после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину, для казахстанских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой - значительно сократился российский рынок.

Объективно других рынков сбыта для казахстанского угля нет. Европейское направление из-за падения цен и роста транспортных расходов практически остановилось. В таких условиях российские меры ставят наши угледобывающие предприятия на грань остановки", - заявила Назарбаева.

В пресс-службе также проинформировали, что в ходе обсуждения были затронуты вопросы правового обеспечения условий передвижения и пребывания граждан Казахстана на территории России , изменения статуса пограничных пунктов пропуска, создания общего модельного Экологического кодекса, экологии полигонов на территории Казахстана, проблемы распределения водных ресурсов, в том числе трансграничных рек.

Дмитрий Медведев отметил важность визита председателя сената и подчеркнул, что связи между Россией и Казахстаном отличаются масштабностью и глубиной.

Глава правительства РФ сделал особый акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам даны соответствующие поручения.

Вопросы, которые были подняты сегодня, найдут положительные решения. Я поручаю своему заместителю Алексею Гордееву предпринять все необходимые действия по созданию совместной комиссии по реке Урал. Существующие общие вопросы необходимо решать на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Медведев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства