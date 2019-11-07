Постановлением правительства РК утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства РК о переносе дней отдыха в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан и в целях рационального использования рабочего времени утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





"Перенести дни отдыха: с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года; с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года; с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года", - говорится в тексте постановления.





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