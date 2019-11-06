Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - В декабре казахстанцев ждет 12 выходных дней, передает Kazakhstan Today.

1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента РК. День Первого Президента является государственным праздником, который отмечается с 2012 года. По закону этот день является в Казахстане выходным. В этом году 1 декабря выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 2 декабря. Таким образом казахстанцы отдохнут три дня подряд - 30 ноября, 1 декабря и 2 декабря.

На День независимости казахстанцы отдохнут 16 и 17 декабря.

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. День независимости является государственным праздником и отмечается 16 и 17 декабря.

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