Смаилов о безналичных переводах: У населения нет оснований для беспокойства

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - У населения нет оснований для беспокойства, заявил первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов относительно безналичных денежных переводов, передает Kazakhstan Today.

В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкостью и удобством использования, такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Безусловно, Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц", - говорится в комментарии Смаилова, распространенном пресс-службой Минфина.

Он добавил, что ведомство совместно с банками будет работать над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей.

Что касается предпринимательской деятельности, то она должна быть прозрачной. В частности, предприниматели в соответствии с законодательством обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года - использовать онлайн контрольно-кассовые машины. Использование Kaspi в предпринимательских целях не освобождает предпринимателей от данных обязательств. Наличие чека важно для защиты прав потребителей. Министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. К примеру, через объединение онлайн контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с Kaspi банком будет проведен в следующем году", - пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства с 1 января 2020 года микро- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например, патент или упрощенную декларацию, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на 3 года.

Населению в этой связи нет оснований для беспокойства", - заключил министр.

Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил о том, что все процедуры, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны облагаться налогом. По его словам, если человек получает доход от перевода, то он должен декларировать этот доход и выплачивать ИПН.

Накануне возможное введение налогов на переводы Каспи банка, о котором ранее заявил Минфин, прокомментировал глава Национального банка РК Ерболат Досаев.

Я считаю, что Минфин не пытается обложить налогами, а хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Поэтому Национальный банк совместно с Минфином такую работу проводит. Я считаю, что увеличение объема безналичных платежей должно проводиться с увеличением доходов бюджета. Это нормально, потому что деньги выходят из тени, либо объемы растут", - цитировала Досаева Kazpravda.kz.

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